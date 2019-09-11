"عمر خريستو" بقصر السينما.. غدًا

يعقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في تمام الساعة الثامنة مساء غداً الخميس ندوة حول فيلم "عمر خريستو" بمشاركة أبطال وصناع العمل والناقد الفني نادر الرفاعي.

فيلم "عمر خريستو" يضم عدداً من الفنانين منهم لطفي لبيب، وعاطف عبداللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري، وأحمد التهامي، وياسر الطوبجي، وعماد رشاد، وياسر علي ماهر، وريهام عزيز، ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي، وزينب عبدالوهاب، ومحمود تركي، وأحمد السلكاوي، وأحمد باجيو.

"عمرو خريستو" سيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي، ومنتج فني مينا وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبو السعود واخراج سيف يوسف.

ويعد الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، ويتناول موضوعًا وطنيًا مهمًا وهو محاربة الإرهاب، وتسليط الضوء على الأيادى الخفية، التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وشارك الدورة الماضية في فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولي.









867 ألفا و585 جنيها بعد 11 أسبوعا

وبلغت إيرادات فيلم "عمر خريستو"، 867 ألفا و585 جنيها، بعد 11 أسبوعا على طرحه في دور العرض، ويتناول "عمر خريستو" موضوعا وطنيا مهما، حيث يسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة.

الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان، وهو قصة د. عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.





طرحه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة فيلم "عمر خريستو" بدور العرض السينمائي يوم 2 يناير 2019.

وقال عاطف عبد اللطيف مؤلف قصة الفيلم واحد أبطاله إن فيلم "عمر خريستو" سيتم إقامة عرض خاص له يوم الاربعاء القادم بسينما داندي موال بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي. وأكد عاطف أن "عمر خريستو " من نوعية افلام الاثارة والتشويق و الأكشن فهو يتناول موضوع محاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.

فيلم "عمر خريستو" يضم عدداً من الفنانين منهم لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر علي ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي وأحمد باجيو وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي، ومنتج فني مينا فوزي وفي لبنان شركة "kingset production"، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبو السعود واخراج سيف يوسف.





يذكر أن فيلم عمر خريستو هو ثالث تجارب شركة ترافلرز ميديبا للانتاج الفني بعد فيلمي المرسي أبو العباس الذي مثل مصر في مهرجان الإسكندرية و"رحلة يوسف" الذي طرحته الشركة الموسم الماضي.