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مفاجأة في ظهور زي الأهلي الجديد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
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مفاجأة في ظهور زي الأهلي الجديد
الأهلي
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محمد الصو
 
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استقر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تأجيل ظهور الفريق الأول لكرة القدم، بالقميص الجديد لحين انطلاق الموسم الجديد.


وكان من المقرر أن يظهر الفريق، بالزي الجديد خلال مباراة الزمالك، والمقرر لها بشكل مبدئي يوم 20 من شهر سيتمبر الجاري، ضمن نهائي كأس السوبر المصري.


وتم الانتهاء من التصميم الخاص بقميص الفريق وألوانه الثلاث في الفترة الماضية في ضوء الترتيبات بين النادي الأهلي وشركة أمبرو الإنجليزية.


ويضع النادي الأهلي التفاصيل الأخيرة للكشف عن قميصه الجديد المقرر أن يظهر به الأهلي في منافسات الموسم المقبل، والذي من المقرر أن يكون الظهور الأول به بشكل رسمي خلال أول مباراة للفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري.


وكانت شركة أمبرو الإنجليزية كانت قد حصلت على حقوق رعاية قميص الفريق الأول للنادي الأهلي خلفًا لشركة سبورتا في شهر أكتوبر الماضي، حيث أصدرت بعدها قميص الفريق الذي خاض به منافسات الموسم المنقضي.


ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه، وبفارق 7 نقاط كاملة عن منافسه التقليدي الزمالك، والذي جاء بالمركز الثاني.


ويستعد الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

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