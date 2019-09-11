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البنوك التجارية تقود بورصة "البحرين" للصعود بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
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البنوك التجارية تقود بورصة البحرين للصعود بالتعاملات الصباحية
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة البحرين تعاملات الأربعاء علي صعود ، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.09% رابحا 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 1550.20 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 271 ألف سهم بقيمة 90.9 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.15% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.67%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.49% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
فيما تراجع قطاع السياحة والفنادق بنسبة 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية.
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