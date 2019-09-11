احذروا الشبورة المائية.. توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
Advertisements
الفجر
Advertisements
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وعن جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، ، وعلى السائقين توخي الحذر جيدًا، حيث تقل الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية.
تحذيرات من الشبورة المائية في حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019
وتابعت "الأرصاد" توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى أضطراب في الملاحة البحرية.
كما نشرت "الأرصاد" بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر في جهمورية مصر العربية، وفيما نقدم لكم جدول مفصل بدرجات الحرارة اليوم في مصر:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|شبين الكوم
|33
|24
|طنطا
|32
|24
|دمنهور
|32
|25
|الإسكندرية
|31
|25
|بلطيم
|30
|23
|مطروح
|30
|22
|السلوم
|31
|23
|سيوة
|34
|21
|بورسعيد
|30
|24
|دمياط
|30
|24
|الزقازيق
|34
|24
|الإسماعيلية
|34
|23
|السويس
|34
|24
|العريش
|31
|22
|رفح
|31
|21
|رأس سدر
|34
|24
|نخل
|32
|18
|نويبع
|35
|25
|طابا
|32
|25
|كاترين
|31
|16
|الطور
|32
|26
|شرم الشيخ
|36
|28
|الغردقة
|36
|26
|مرسى علم
|34
|28
|الفيوم
|34
|24
|بني سويف
|35
|24
|المنيا
|35
|23
|أسيوط
|36
|22
|سوهاج
|37
|25
|قنا
|38
|25
|الأقصر
|39
|26
|أسوان
|39
|26
|أبو سمبل
|39
|25
|الوادي الجديد
|37
|25
|شلاتين
|36
|24
|أبو رماد
|35
|28
|حلايب
|33
|29
|رأس حدربة
|33
|29
"الأرصاد" تعلن موعد فصل الشتاء
أوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الفترة الحلية في مصر مثالية، وتدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء البلاد، وعن موعد فصل الشتاء للمزيد اضغط هنا..
نبذة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هي تابعة للحكومة المصرية بالأخص وزارة الطيران المدني، وهي مسؤلة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلي وهى مرتبطة بالمواني الجوية البحرية، حيث تتنبأ بدرجات الحرارة وحالة الطقس لتسهيل المهمة الجوية والبحرية، كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
وتنقسم إلى محطات أرصاد جوية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الإداري للهيئة بحدائق القبة، وفي عام 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
Advertisements
- "الأرصاد" تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الإثنين.. والعظمى بالقاهرة 37
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 23/8/2017 فى مصر والدول العربية
- بيان عاجل لهيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس يوم الأربعاء
- الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة على هذه المناطق
- القاهرة 35.. ننشر تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس (بيان بالدرجات)
- بيان عاجل بشأن طقس اليوم الثلاثاء.. والأرصاد: شديد الحرارة
- بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 28/8/2019
- حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 6 سبتمبر في مصر والعواصم العربية والأجنبية
المزيد عن: هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخية الارصاد الجوية الاحوال الجويةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر