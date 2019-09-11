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احذروا الشبورة المائية.. توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
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احذروا الشبورة المائية.. توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر
صورة أرشيفية
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الفجر
 
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وعن جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، ، وعلى السائقين توخي الحذر جيدًا، حيث تقل الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية.

تحذيرات من الشبورة المائية في حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019

وتابعت "الأرصاد" توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى أضطراب في الملاحة البحرية.

كما نشرت "الأرصاد" بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر في جهمورية مصر العربية، وفيما نقدم لكم جدول مفصل بدرجات الحرارة اليوم في مصر:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3324
شبين الكوم3324
طنطا3224
دمنهور3225
الإسكندرية3125
بلطيم3023
مطروح3022
السلوم3123
سيوة3421
بورسعيد3024
دمياط3024
الزقازيق3424
الإسماعيلية3423
السويس3424
العريش3122
رفح3121
رأس سدر3424
نخل3218
نويبع3525
طابا3225
كاترين3116
الطور3226
شرم الشيخ3628
الغردقة3626
مرسى علم3428
الفيوم3424
بني سويف3524
المنيا3523
أسيوط3622
سوهاج3725
قنا3825
الأقصر3926
أسوان3926
أبو سمبل3925
الوادي الجديد3725
شلاتين3624
أبو رماد3528
حلايب3329
رأس حدربة3329

"الأرصاد" تعلن موعد فصل الشتاء

أوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الفترة الحلية في مصر مثالية، وتدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء البلاد، وعن موعد فصل الشتاء للمزيد اضغط هنا..

نبذة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هي تابعة للحكومة المصرية بالأخص وزارة الطيران المدني، وهي مسؤلة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلي وهى مرتبطة بالمواني الجوية البحرية، حيث تتنبأ بدرجات الحرارة وحالة الطقس لتسهيل المهمة الجوية والبحرية، كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.

وتنقسم إلى محطات أرصاد جوية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الإداري للهيئة بحدائق القبة، وفي عام 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
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