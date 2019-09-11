احذروا الشبورة المائية.. توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وعن جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، ، وعلى السائقين توخي الحذر جيدًا، حيث تقل الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية.





تحذيرات من الشبورة المائية في حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-9-2019





وتابعت "الأرصاد" توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى أضطراب في الملاحة البحرية.





كما نشرت "الأرصاد" بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر في جهمورية مصر العربية، وفيما نقدم لكم جدول مفصل بدرجات الحرارة اليوم في مصر:





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 33 24 شبين الكوم 33 24 طنطا 32 24 دمنهور 32 25 الإسكندرية 31 25 بلطيم 30 23 مطروح 30 22 السلوم 31 23 سيوة 34 21 بورسعيد 30 24 دمياط 30 24 الزقازيق 34 24 الإسماعيلية 34 23 السويس 34 24 العريش 31 22 رفح 31 21 رأس سدر 34 24 نخل 32 18 نويبع 35 25 طابا 32 25 كاترين 31 16 الطور 32 26 شرم الشيخ 36 28 الغردقة 36 26 مرسى علم 34 28 الفيوم 34 24 بني سويف 35 24 المنيا 35 23 أسيوط 36 22 سوهاج 37 25 قنا 38 25 الأقصر 39 26 أسوان 39 26 أبو سمبل 39 25 الوادي الجديد 37 25 شلاتين 36 24 أبو رماد 35 28 حلايب 33 29 رأس حدربة 33 29

"الأرصاد" تعلن موعد فصل الشتاء





حالة الطقس الفترة الحلية في مصر مثالية، وتدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء البلاد، وعن موعد فصل الشتاء للمزيد اضغط هنا.. أوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنالفترة الحلية في مصر مثالية، وتدورحول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء البلاد، وعن موعد فصل الشتاء..



