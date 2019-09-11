الحكومة الأردنية ترفض الاستجابة لمطالب المعلمين

رفض رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مطالب نقابة المعلمين، مشددا على منح المعلمين علاوة، وفقا لمسار الأداء الوظيفي التي تصل في حدها الأعلى لـ250 بالمئة.

ودخل إضراب المعلمين في الأردن يومه الرابع، الأربعاء، بعدما رفضت الحكومة الأردنية الاستجابة لمطالب نقابة المعلمين بمنح أعضاءها علاوة بقيمة 50 بالمئة.

لكن نقابة المعلمين الأردنيين رفضت القبول بهذا الأمر، وقررت الاستمرار في الإضراب المفتوح.

وأصاب الشلل العملية التعليمية، حيث تعطلت الدراسة في المدارس الحكومية منذ يوم الأحد الماضي.

ودعا المعلمون بالمدارس الحكومية في الإردن، إلى استمرار إضرابهم لليوم االرابع استجابة لقرار نقابة المعلمين، التي دعت إلى اضراب مفتوح بالمدارس بدأ منذ أمس الاحد للمطالبة بزيادة الأجور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة، أن المدارس الحكومية بالمملكة خلت من الطلبة إلا من أعداد قليلة منهم، ما لبثوا أن عادوا لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي التزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية.

وحسب الوكالة، دفع استمرار الإضراب وتمسك نقابة المعلمين به، أولياء أمور الطلبة لعدم إرسال أبنائهم للمدارس، في حين وصلت أعداد قليلة جداً من الطلبة للمدارس، حيث خلت اليوم ساحات معظم المدارس من الطلبة، ولوحظ عودة أعداد منهم لمنازلهم.

ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.

وتتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50%على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250 % مقترنة بنوعية الأداء.

بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابا عن العمل اعتراضا على رواتبهم التي يعتبرونها "الأدنى بين موظفي الدولة" وذلك عقب اجتماعين بين نقابة المعلمين وأعضاء من الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل إلى أي اتفاق، ما اعتبره المعلمون رفضا لطلبهم بمنحهم علاوات على رواتبهم تقدر بـ50%.

عقب رفض الحكومة الأردنية منح قطاع المعلمين علاوات على رواتبهم التي يعتبرونها الأدنى بين موظفي الدولة، بدأ معلمو المدارس الحكومية في البلاد صباح الأحد إضرابا مفتوحا على أن ينتهي بتحقيق علاوة للمعلمين بنسبة 50 %.

وتم اتخاذ قرار الإضراب بالإجماع خلال اجتماع عقد مساء السبت لمجلس نقابة المعلمين.