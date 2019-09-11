صحة البحر الأحمر: الكشف على 650 حالة وإجراء 36 عملية جراحية (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر؛ انتهاء أعمال القافلة الطبية التابع لجامعة عين شمن في مستشفى الشلاتين المركزى والتي استمرت ثلاث أيام على التوالي؛ وذلك تحت رعاية اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس.





وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه عين شمس وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة أقيمت قافلة طبية علاجية من اساتذة طب جامعة عين شمس بمستشفى الشلاتين المركزي والوحدة الصحية بحلايب بجميع التخصصات لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأحد الماضي وحتى أمس الثلاثاء وذلك لإجراء الكشف الطبي والعمليات بالمجان.





وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ أسفرت جهود القافلة في اليوم الثالث عن الكشف الطبي على 650 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم إجراء 36 عملية جراحية، وإجراء أشعة لعدد 48 حالة وتم إجراء فحوصات معملية لعدد51 حالة.





وأضاف "مرعي"؛ جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الدولة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.









تعرف على أماكن وأرقام هواتف مستشفيات البحر الأحمر استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائه ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.





مستشفى النيل

العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة

065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999





المستشفى العسكرى

العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235





مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب

065-3620460





مستشفى القصير المركزى العنوان القصير

التليفونات 065-3330004





المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة

التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319





مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة

التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445





مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم

التليفونات 065-3380080 – 065-338008





مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة

التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017

الفاكس 065-3580020





مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة

التليفونات 065-3549188





مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787

الفاكس 065-3548788





مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة

التليفونات 065-3540665 – 065-3546965





مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة

التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767





مستشفى القصير المركزي العنوان القصير

التليفونات 065-3330070





مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم

التليفونات 065-3700122 – 065-3700120

الفاكس 065-3700121





مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا

التليفونات 065-3251549





مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3449151





مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة

التليفونات 065-3720143.



