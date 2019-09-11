صحة البحر الأحمر: الكشف على 650 حالة وإجراء 36 عملية جراحية (صور)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
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محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر؛ انتهاء أعمال القافلة الطبية التابع لجامعة عين شمن في مستشفى الشلاتين المركزى والتي استمرت ثلاث أيام على التوالي؛ وذلك تحت رعاية اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس.
وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه عين شمس وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة أقيمت قافلة طبية علاجية من اساتذة طب جامعة عين شمس بمستشفى الشلاتين المركزي والوحدة الصحية بحلايب بجميع التخصصات لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأحد الماضي وحتى أمس الثلاثاء وذلك لإجراء الكشف الطبي والعمليات بالمجان.
وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ أسفرت جهود القافلة في اليوم الثالث عن الكشف الطبي على 650 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم إجراء 36 عملية جراحية، وإجراء أشعة لعدد 48 حالة وتم إجراء فحوصات معملية لعدد51 حالة.
وأضاف "مرعي"؛ جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الدولة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
تعرف على أماكن وأرقام هواتف مستشفيات البحر الأحمر استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائه ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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