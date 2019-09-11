بورصة قطر تخسر 30.9 نقطة مع بداية تعاملات الربعاء
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
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نيفين سمير
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تراجع مؤشر بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.3% خاسرة 30.99 نقطة، ووصل في تلك اللحظة إلى مستوى 10349.33 نقطة وسجلت التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 62.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال قطرى عبر 2236 صفقة، وارتفع 22 سهما، وهوي 17 سهما ، واستقرت 4 أسهم.
وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر بنسبة 0.57%، 0.52%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.61%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.
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