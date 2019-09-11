إيران تحث واشنطن لـ"تجنب مثيري الحرب" بعد إقالة بولتون

Advertisements

أوضح الرئيس الإيراني إنه يجب على الولايات المتحدة "أن تضع مثيري الحرب جانبا" في الوقت الذي تزعج فيه التوترات الخليج الفارسي وسط أزمة متفاقمة بين واشنطن وطهران في أعقاب انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية.



تشير تصريحات حسن روحاني إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة على استقالة جون بولتون كمستشار للأمن القومي. كان بولتون متشددًا بشأن إيران والتحديات العالمية الأخرى.



نقل موقع روحاني على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران وحثه الولايات المتحدة على "تجنب مثيري الحرب وسياسة الضغط القصوى" على إيران.



وقال علي ربيعي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع إن إقالة بولتون قد تساعد الولايات المتحدة على اتخاذ موقف "أقل تحيزًا" تجاه إيران.



انسحب ترامب العام الماضي من الصفقة النووية وكثف العقوبات على إيران.



و في وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها لديها مفتشين في إيران سيكون بمقدورهم النظر في التقارير التي تفيد بأن طهران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015.



أخبرت الوكالة وكالة أسوشيتيد برس يوم السبت أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".



تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا "مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغون عن أي أنشطة ذات صلة إلى مقر الوكالة".



و اضافت إنه سيجتمع يوم الأحد مع مسؤولين رفيعي المستوى في طهران كجزء من ما وصفته بـ "تفاعلاتها المستمرة" المتعلقة بمراقبتها بموجب الاتفاق النووي. تجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تصدر تقارير الامتثال، في فيينا يوم الاثنين.



وقد ادان كبير مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة خرق إيران الأخير لشروط اتفاقها النووي مع القوى العالمية، في أعقاب إعلان طهران أنها تستخدم أجهزة طرد مركزي أسرع.



وتنفي إيران اتهامات واشنطن بأنها تسعى لتطوير قنبلة نووية، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.



