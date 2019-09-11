شاهد بالصورة.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يعقدان القران في سرية تامة

كشف الفنان عمر طلعت زكريا، شقيق الفنانة هنا الزاهد، أنه تم الاحنفال بعقد قران هنا الزاهد وأحمد فهمي، قبل أيام من حفل الزفاف الذي من المقرر له أنه سيقام اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

ونشر عمر عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام، صورة تجمعه بشقيقته العروس، معلقا عليها قائلا: ""كتب الكتاب.. مبروك أختي"، لترد عليه هنا الزاهد قائلة: "بحبك".





حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

من المقرر أن يقام حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، مساء اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسيشهد الحفل، حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات وسيقتصر الحفل على المقربين فقط، وصديقات هنا في الدراسة.





وحصرت هنا الزاهد على اختيار مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها الذي متوقع له أن يكون جذابا وأنيقا حيث تتميز هنا بأناقتها الدائمة، فضلا عن أن سامو من أشهر مصمي الأزياء في مصر.









واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.

أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.













