رينيه فايلر يغير نظام الأهلي في غينيا الاستوائية

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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ أول قرار له عقب الوصول إلى غينيا الاستوائية، لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.



ومنح فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية عقب وصول بعثة الفريق إلي غينيا الاستوائية، خوفا من تعرض اللاعبين إلي الاجهاد بسبب طول مدة السفر والتي وصلت إلي 12 ساعة.



وتصل بعثة الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية ظهر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.



ومن المنتظر أن يستأنف الفريق مرانه غدا الخميس، على ملعب النجيل الصناعي، استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل.



وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وتضم القائمة كل من:



شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.



ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.



وغادرت بعثة الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم متجهة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت في مطار أديس أبابا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



