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تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.40% بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
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تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.40% بمستهل تعاملات الأربعاء
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم ، الأربعاء ، علي تراجع حيث هبط  المؤشر العام ، بنسبة 0.40% خاسرا 11.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2880.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.1 مليون سهم محققة ما قيمته 116.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 957 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.41%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 1.30%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 0.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.69%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.99%.
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