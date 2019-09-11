عبدالحفيظ وعدلي يستقبلان بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية

يستعد كلا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، لاستقبال بعثة فريق فور وصولها إلى غينيا الإستوائية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.









كما يتواجد مندوبان من السفارة المصرية سيكونان على رأس المستقبلين للبعثة من أجل إنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة، قبل رحيلهم إلى فندق الإقامة.









ومن المقرر أن يسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري تقريرًا للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني يتضمن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.









وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.









وتضم القائمة كل من:









شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.









ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.









وغادر ت بعثة الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم متجهة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت في مطار أديس أبابا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.