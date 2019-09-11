بدون مكياج.. رسالة صباحية من نانسي عجرم لجمهورها (صورة)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
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الفجر الفني
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نشرت الفنانة نانسي عجرم، صباح اليوم عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة، بدون مساحيق تجميل تماما.
وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: "قناعة ثم ابتسامة لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".
وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، على الصورة للحديث ومناقشة المقولة التي ذكرتها، حيث أكدت أعلب التعليقات، أن المال أهم مما ذكرته نانسي عجرم، واتجهت التعليقات إلى الثناء على جمالها، حيث قال أحد متابعيها: "يخرب بيت هالجمال الطبيعي"، وقال أخر: "صباح الفل والياسمين على أجمل ابتسامة".
نانسي عجرم والسوشيال ميديا
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واحدة، من أبرز الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها يميا بلقطات واطلالات جديدة، فضا عن مشاركة احتفالتها الخاصة والأسرية في يوميات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
نانسي عجرم بفستان منقوش قصير
ومؤخرا كانت أحدث إطلالة للفنانة نانسي عجرم، بفستان قصير منفوش نال من استحسان جمهورها، وتعمدت نانسي على اختيار مكياج هادئ، وتتسريحة شعر مميزة زادتها جمالا.
نانسي عجرم وبرنامج ذا فويس كيدز
نشرت نانسي مؤخرا بعض اللقطات التشويقية لكرسيها الخاص ببرنامج "ذا فويس كيدز"،وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، واتضح من الفيديو تحمسها لاختيار أفضل الأصوات من الأطفال المشاركين وذلك من خلال تجارب الأداء.
يشار أن مقدمي برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هذا الموسم هم : نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
نانسي عجرم وابنتها في حفل بمصر
وحرصت الفنانة نانسي عجرم، على اصطجاب ابنتها معها، في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر، حيث كانت الزيارة الأولى لها إلى مصر، وأعربت الطفلة عن سعادتها بهذه الزيارة، وطلبت من والدتها تكرار التجربة مرة أخرى.
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