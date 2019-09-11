بدون مكياج.. رسالة صباحية من نانسي عجرم لجمهورها (صورة)

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صباح اليوم عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة، بدون مساحيق تجميل تماما.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: "قناعة ثم ابتسامة لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".





وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، على الصورة للحديث ومناقشة المقولة التي ذكرتها، حيث أكدت أعلب التعليقات، أن المال أهم مما ذكرته نانسي عجرم، واتجهت التعليقات إلى الثناء على جمالها، حيث قال أحد متابعيها: "يخرب بيت هالجمال الطبيعي"، وقال أخر: "صباح الفل والياسمين على أجمل ابتسامة".





نانسي عجرم والسوشيال ميديا

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واحدة، من أبرز الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها يميا بلقطات واطلالات جديدة، فضا عن مشاركة احتفالتها الخاصة والأسرية في يوميات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.





نانسي عجرم بفستان منقوش قصير

ومؤخرا كانت أحدث إطلالة للفنانة نانسي عجرم، بفستان قصير منفوش نال من استحسان جمهورها، وتعمدت نانسي على اختيار مكياج هادئ، وتتسريحة شعر مميزة زادتها جمالا.









نانسي عجرم وبرنامج ذا فويس كيدز