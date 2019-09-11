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هيرفي رينارد يفتح النار على نجم السعودية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
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هيرفي رينارد يفتح النار على نجم السعودية
هيرفي رينارد
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محمد علي
 
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أكد المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد، أنه واثق من التأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك كأس آسيا 2023، وذلك على الرغم من كون المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في التصفيات بتعادل قد يضعف كثيرًا من حظوظه في تحقيق هذا الأمر.


وقال هيرفي رينادر في تصريحات إعلامية فور عودته إلى السعودية: "ما زلت عند وعدي لكل المسؤولين والجماهير السعودية، سوف نتأهل متصدرين لمجموعتنا على لاالرغم من قوتها وصعوبة المهمة، ولكننا في نهاية الأمر قادرين على تحقيق ذلك، أنا واثق من حدوث هذا الأمر". 


وعن رأيه في الأداء الذي قدمه المنتخب اليمني في مباراة السعودية الأخيرة، قال مدرب الأخضر: "لم يكن لدى إي استغراب من هذا الأمر، هم فريق جيد للغاية، ويطمح طموحات كبيرة، وقد ذكرت مسبقًا أن الكرة في اليمن تتطور بشكل كبير، وأصبح لديهم أهداف واضحة يعملون من تحقيقها".


وكذلك تحدث هيرفي رينارد عن سبب استبعاد لاعب ونجم الفريق، محمد كانو، من تشكيلة مباراة السعودية واليمن وقال: "استبعاد محمد كنو كان بسبب عدم جديته وانضباطه، لقد ذكرت ذلك مسبقًا، أنا رجل أنفذ ما أقوله، الانضباط هو عنواني، وهذه هي شخصيتي، ومن يخالف ذلك، سيجد نفسه خارج الفريق، حتى ولو كان واحد من أفضل لاعبي العالم".


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