ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رحلة للصحفيين إلى بورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
Advertisements
رحلة للصحفيين إلى بورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن رحلة جديدة للصحفيين تنظمها اللجنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تستمر لمدة ٥ أيام بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بشروط وأسعار الرحلات الخاصة بوزارة الشباب، مؤكدًا أن هذه الرحلة تُعد الثالثة التي تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مدار شهر واحد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي بعد رحلتي رأس البر وشرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون الكبير بين نقابة الصحفيين والوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي لا يألوا جهدًا في التعاون مع النقابة.


وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة بورسعيد، بدءًا من غد الخميس، ومن المقرر لها أن تكون خلال الفترة من الجمعة ٢٠ وحتى الثلاثاء ٢٤ من شهر سبتمبر، وذلك بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد، ويتم الحجز عبر لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لدى الزميل إسلام محمود.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان رحلة للصحفيين إلى بورسعيد رحلات الصحفيين حسين الزناتي الفجر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
-
x
2.00
-
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
-
x
3.00
-
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
-
x
4.00
-
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
5.00
-
بيرو - أساسي