رحلة للصحفيين إلى بورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
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ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن رحلة جديدة للصحفيين تنظمها اللجنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تستمر لمدة ٥ أيام بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بشروط وأسعار الرحلات الخاصة بوزارة الشباب، مؤكدًا أن هذه الرحلة تُعد الثالثة التي تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مدار شهر واحد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي بعد رحلتي رأس البر وشرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون الكبير بين نقابة الصحفيين والوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي لا يألوا جهدًا في التعاون مع النقابة.
وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة بورسعيد، بدءًا من غد الخميس، ومن المقرر لها أن تكون خلال الفترة من الجمعة ٢٠ وحتى الثلاثاء ٢٤ من شهر سبتمبر، وذلك بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد، ويتم الحجز عبر لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لدى الزميل إسلام محمود.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تستمر لمدة ٥ أيام بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بشروط وأسعار الرحلات الخاصة بوزارة الشباب، مؤكدًا أن هذه الرحلة تُعد الثالثة التي تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مدار شهر واحد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي بعد رحلتي رأس البر وشرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون الكبير بين نقابة الصحفيين والوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي لا يألوا جهدًا في التعاون مع النقابة.
وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة بورسعيد، بدءًا من غد الخميس، ومن المقرر لها أن تكون خلال الفترة من الجمعة ٢٠ وحتى الثلاثاء ٢٤ من شهر سبتمبر، وذلك بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد، ويتم الحجز عبر لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لدى الزميل إسلام محمود.
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