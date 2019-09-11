التفاصيل الكاملة لحفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي





مكان حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

من المقرر أن يقام حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وحرصت هنا الزاهد على وضع اللمسات لأخيرة والنهائية للحفل بنفسها، لخروج حفل الزفاف بالشكل الذي ترغب فيه.









وتوقع الكثير أن يكون حفل الزفاف سيقام بشرم الشيخ، أو الساحل الشمالي، بعيدا أعن كاميرات الصحافة والإعلام، إلا أنهما خالفا التوقعات، وتمت إقامته في القاهرة.









سامو هجرس مصمم فستان زفاف هنا الزاهد

وضعت الفنانة هنا الزاهد، ثقتها في المصمم الشهير سامو هجرس، لتصميم فستان زفافهما، وحرصت أن تكون الفستان مميز، وبسيط وراقي في نفس الوقت.





أحمد فهمي وهنا الزاهد يعزمان على حفل زفافهما

وقام الثنائي أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بدعوة جميع أصدقائهما من الوسط الفني وخارجه لهذا اليوم المنتظر، حيث تم ارسال الدعوات عبر الواتساب.





وحرصت هنا الزاهد، على دعوة صديقات الدراسة، حيث أعلنت في أكثر من لقاء تلقزيوني لها، أنها تعتز بصداقتهما وعلى تواصل معهن أكثر من صديقات الوسط الفني.





بداية العلاقة بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أول مقابلة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، مشيرة إلى أنهما تقابلا لأول مرة خلال حضورها للعرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، مؤكدة أنها لم تكن تعرفه قبل ذلك.

وأضافت خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "لقيته بيسلم عليا في الباركينج وهو لابس نضارة شمس وإحنا بالليل ولقيت دمه خفيف" حسب قولها.



وأوضحت هنا الزاهد أنها ظلت تقابل أحمد فهمي لمدة شهر صدفة ثم تعرفت على أسرته وحدثت الخطوبة بشكل سريع جدًا.

وتابعت: "هو أول ما شفته قولت دمه خفيف وبيضحك وأكتر حاجة عجبتي فيه أنه دمه خفيف وجدع مع الناس وتحسي أنه راحل وحبيت شخصيته قوي وطريقته".







يشهد الوسط الفني، اليوم، حف زفاف الفنان أحمد فهمي، وهنا الزاهد، حيث كان يحضرا لهذا اليوم منذ شهور عديدة، وتسائل الجمهور عن موعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.