انتظام أول أيام الدراسة في الإسماعيلية

قرارات هامة من مدير تعليم الإسماعيلية





فيما اجرى رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة يرافقهم مديرو الإدارات التعليمية والصحية جولات ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد خصوصا في الإدارات التعليمية البعيدة عن نطاق مدينة الإسماعيلية منها مدينة القصاصين وفايد والقنطرة شرق وشددوا على تكثيف حملات النظافة داخل وخارج المدارس وإزالة الإشغالات والتعديات.



رئيسة مدينة القصاصين تتفقد المدارس



وكانت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، تفقدت، بعض مدارس الإدارة رافقها خلالها والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، ومسؤولى الإشغالات بالمركز والمدينة لمتابعة اخر تجهيزات العام الدراسي الجديد واستقبال التلاميذ.



التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس



وتضمنت الجولة المرور على بعض المدارس والتأكيد على جازيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة أعمال النظافة باستمرار داخل المدارس وخارجها بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس على المتابعة المستمرة.



توزيع الكتب الدراسية علي الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات



وأكد الدكتور خالد خلف بالانتهاء من عملية توزيع الكتب الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وعدم ربطها بالمصروفات مشيرا الي انه كلف مسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات للتواجد بالمدارس حتي بداية العام الدراسي.



تقرير يومي بانتظام الحضور والانصراف للمدارسين



حيث يقوم بعمل تقارير لانتظام الحضور والانصراف لهيئة التدريس بكل مدرسة وكلف مدير المديرية مدراء الإدارات بضرورة متابعة الانتهاء من الجدول المدرسي وفقا لخطة المنهج وأنصبة المعلمين ووفقا لكادر المعلمين مع الانتهاء من سد العجز بالمدارس قائلا: " لو في طالب علي الحدود هاوفر هيئة تدريس " واختتم لابد من التأكد من توافر اليات الأمن والسلامة المهنية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي الي جانب سد الاحتياجات من المقاعد والتخوت للتلاميذ.



مدير التعليم يشدد علي الإعداد الجيد لبدء الدراسة



مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء الابتدائية حيث تفقد قاعات رياض الأطفال الي جانب المعامل حيث طالب معلمي رياض الأطفال ضرورة الإعداد الجيد لبدء الدراسة ووضع خطة النشاط لهذا المرحلة واجري اتصالا بمدير الإدارة حيث منح مهلة لتجهيز وإعداد المدرسة ثم تفقد مدرسة عاطف بركات الابتدائية والتقي عدد من المعلمين، كما تفقد مدرسة جواد حسني حيث اطمأن علي التجهيزات وفي مقدمتها إعداد القوائم المدرسية الي جانب جدول الحصص.



توفير مناخ مناسب مع بداية الدراسة



وشدد الدكتور خالد خلف أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، لافتا إلى حتمية التزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالتحلي بالجدية والإخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب وانه لن يسمح بأي تهاون وسيحال اي مدير الي التحقيق فى حالة عدم جاهزية مدرسته.



ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل



كما تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم ورشة عمل نظمها التعليم الزراعي لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، برئاسة المهندس صبحي عبد العدل مدير الإدارات العامة للتعليم الزراعي بالوزارة، وبحضور المهندس احمد امين مستشار التعليم الزراعي وتعريف علي خطوات إنشاء مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك في حضور خبراء شركة شركة الصالحية فى مجال الرى والزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني.



حيث يتم وضع منهج تعليمي مبني علي الجدارات كما تفقد سيادته الورشة التنشيطية الخاصة بمكون التدريب وتنمية المهارات بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والمدعومة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.



وذلك لرفع كفاءة معلمي مدارس التعليم الفني وتقام الورشة بحضور أحمد مهني مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم كراوية مدير التعليم الصناعي، وهشام السيد مدير مكتب التوجية الصناعي، فريد صالح مدير الوحدة الفرعية والأستاذ سعيد خليفة مسئول مكون التدريب.







استقبلت 955 مدرسة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، العام الدراسي الجديد، 2019/2020 بمرحلة رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، الموزعة على ثماني إدارات تعليمية هي شمال وجنوب الإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب، وفايد، والقصاصين، وابوصوير، والتل الكبير لاستقبال عام دراسي متميز وناجح.وأصدر مدير المديرية قرارا إداريا يتضمن عدم ترك أعضاء هيئة التدريس بالمدارس أماكن عملهم داخل المدرسة إلا بإذن رسمي وعقب الساعة الواحدة ظهرا علي ان يتم توقيعهم بالعلم، مشيرا الي انه في حالة وجود اي مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع مدير المدرسة ومدير الإدارة علي ان يحدد موعد للقاء المعلمين في الفترة من الساعة الثانية ظهرا وحتي الخامسة مساء.