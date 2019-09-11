ما هوالوزن المثالي لحقيبة الطفل المدرسية؟

هناك عدد من النصائح للطلاب قبل عام دراسي يستمر في فصله الأول لمدة 34 إسبوعا، نقدمها وهي:





العام الدراسي يحتاج إلى انطلاقة إيجابية وبقوة، تحمس للدراسة وللعودة إلى مكان تحصل فيه على خبرات وصداقات.



3- خطط جيدا



الوقت هو كنز الطلاب، حاول استغلال قدراتك وطاقتك خلال العام الدراسي من خلال تنظيم وقتك بين اليوم الدراسي والمذاكرة والراحة.



4- جدول للمذاكرة



حتى تستطيع الالتزام بواجباتك، نظم وقتك بجدول للمذاكرة، ولا تعرض نفسك للمتاعب، وكذلك لا تجعل المذاكرة تتراكم عليك.



5- وازن بين المواد



لا تترك مادة واحد تطغى على مذاكرتك، بحجة أنها الأقرب لك أو الأسهل، حاول أن توازن بين كل المواد، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.



6- تجنب أخطاء سابقة



بالتجربة تعلم تماما ما هى أخطائك في العام الدراسي السابق، خذ منها المهارات حتى لا تقع في ذات الجحر مرتين.



7- اكتسب مهارات جديدة



الدراسة ليست فقط الحصول على درجات عالية في نهاية الفصل الدراسي، حاول أن تندمج في الأنشطة، اكتيب مهارات وخبرات حياتية جديدة.



8- الطريق طويل فاجتهد



إن كنت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، فإنه لا يزال أمامك طريق طويل في التعلم، ثابر عليه، واجتهد وثابر لتتعلم.



9- تناول طعاما صحيا



ابتعد عن المأكولات الضارة بجسدك، التزم بمأكولات طبيعية، وعصائر فريش، سيساعدك ذلك على يوم دراسي نشيط.



10- كافئ نفسك



إن قمت بواجباتك ومهامك الدراسية، قم بمكافئة نفسك بما تحب، ألعاب أو قراءة أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية تحبها.





شدد الأطباء والخبراء على ضرورة عدم تجاوز وزن حقيبة الظهر المدرسية للطفل 10 بالمئة من وزنه، لكي لا تحدث مشكلات للتلاميذ الصغار والإصابات بالظهر، بحسب ما أفادت صحيفة لوبوان الفرنسية.وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة غرناطة الإسبانية وجامعة جون موريس البريطانية إن الوزن يختلف مع تغير نوع الحقيبة، حيث إنه من الممكن أن يزيد الوزن إلى 20 في المئة من وزن الطفل في حالة جره للحقيبة على الأرض (في الحقائب ذات العجلات).وعلى سبيل المثال ففي حال كان وزن الطفل 25 كيلوغرامًا فإن وزن حقيبته المثالي 2.5 كيلوغرام، وينصح الخبراء بالحقائب التي يمكن جرها على الأرض لأن ليس لها تأثير على منطقة الظهر والكتفين والعنق.ويحذر الخبراء من أن يزيد وزن الحقيبة المدرسية عن 15 في المئة من وزن الطفل، حيث في هذه الحالة من الممكن أن يتأثر عموده الفقري، وأيضًا عملية النمو الطبيعية للطفل الصغير، بحسب ما أفادت صحيفة “تايمز” الأمريكية.1- استيقظ مبكراعدد من الدراسات تشير إلى فائدة النوم والاستيقاظ مبكرا، حاول أن تنشط مبكرا عن موعد مدرستك، ومارس قليل من الرياضة لتحفيز جسدك على العمل، فإن العقل السليم في الجسم السليم.2- تحمس للدراسة