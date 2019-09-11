توزيع الحلوى وبرامج ترفيهية.. مدارس البحر الأحمر تستقبل التلاميذ (صور)

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انطلق اليوم الأربعاء، ماراثون العام الدراسي الجديد للصفوف الأول والثاني الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر، وقامت المدارس باستقبال الأطفال بتوزيع الحلوى وتنفيذ بعض البرامج الترفيهية لهم، خاصة أطفال مرحلة رياض الأطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد.



وحرصت معظم معلمات رياض الأطفال بالبحرالأحمر على تنفيذ أنشطة ترفيهية جذابة للأطفال في اليوم الأول، وذلك ضمن برنامج استقبال الأطفال الذي أعد مسبقا.



ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر؛ جميع المدارس أعدت برنامجا خاصا لاستقبال الأطفال بشكل مبهج ومشوق، خاصة لأطفال رياض الأطفال بالمستوى الأول والثاني، كما جرى استقبال تلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي بشكل مختلف هذا العام.





وقام محمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بمدينة الغردقة؛ بتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على استقبال الطلاب والتلاميذ وسير العملية التعليمية في أول أيام لها.



وقال مدير الإدارة التعليمية بالغردقة: جميع المدارس تم إستقبال التلاميذ ببرامج ترفيهية مختلفة ومتنوعة.



وانهت محافظة البحر الأحمر استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر للمديريات المختصة بالتعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسى الجديد.



وقالت نورة فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك تعاونا مشتركا مع المديريات المختلفة وشركة مياه الشرب للاستعداد للعام الدراسى الجديد، مؤكدة أن ذلك جاء تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتنسيق لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.



وكشفت "فاضل"، لـ"لفجر"، هناك خطة تم وضعها الصيانة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتشمل الصيانة البسيطة من حنفيات مياه كهرباء مراوح وغيره، والثانية خطة التخطيط وهى صيانة المدرسة بالكامل من أعمال ترميم وتجديد كامل.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر هناك توجيهات لإدارة المدارس بتنظيف المدارس وقص الأشجار والتأكد من سلامة المقاعد وخزانات المياه والكهرباء والمراوح داخل الفصول الدراسية، مؤكدة أن الأبنية التعليمية خصصت 500 ديسك لمدارس البحر الأحمر الجديدة المقرر دخولها الخدمة فى العام الدراسي الجديد، بجانب فرشها وتجهيزها.

