الليلة هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفلان بزفافهما





فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي

كان هنا الزاهد وأحمد فهمي، يحضران لحفل زفافهما منذ بداية العام، حيث شغل جمهورهما بالموعد المحدد لحفل الزفاف، خاصة أنهما من أكثر الكابلز تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.





فستان زفاف هنا الزاهد

لجأت الفنانة هنا الزاهد لمصمم الأزياء سامو هجرس، الذي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على فستان فرح هنا الزاهد خلال اليوميين الماضين، وكانت هنا الزاهد قد أعلنت في تصريحات لها أنها تسعى لأن يكون فستان الزفاف الخاص بها مختلف ومفكرته جديدة، وفي نفس الوقت يتسم بالبساطة والرقي لذا اختارت المصمم الشهير سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها.









قائمة معازيم فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي

بدأ الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، في دعوة أصدقائهما، على حفل الزفاف الذي سيقام بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل، في الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الفنانين الشباب منهم هشام ماجد وشيكو وتامر حسني وهاني رمزي وعلي ربيع ومصطفى خاطر وياسمين عبدالعزيز وعدد كبير من أصدقائهما في الوسط الفني.





بداية العلاقة العاطفية بين أحمد فهمي وهنا الزاهد

في نهاية عام 2018 الماضي، أعن الثنائي أحمد فهمي، وهنا الزاهد خطبتهما، وأثار الأمر جدلا كبيرا خاصة وأن فهمي، كان منفصل حديثا عن ابنة الفنان حسين فهمي، وميرفت أمين، ويكبر هنا الزاهد بعشرات السنوات.





وأثار الثنائي الجدل حولهما قبل إعلان خطبتهما، حيث كان يظهران كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترددت شائعات حول خطبتهما ولكن كان ينفيان ذلك، وسرعان ما أعلنا بشكل رسمي هذا الخبر.





وفي لقاء تلفزيونى لها تحديث هنا الزاهد عن أحمد فهمي قائلة: " هو أول ما شفته قولت دمه خفيف وبيضحك وأكتر حاجة عجبتي فيه أنه دمه خفيف وجدع مع الناس وتحسي أنه راحل وحبيت شخصيته قوي وطريقته".

يحتفل الثنائي الشهير أحمد فهمي، وهنا الزاهد مساء اليوم، بزفافهما، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين، الشباب، وسيقتصر الحفل على الأقارب فقط والأصدقاء المقربين.



وكشفت في ختام حديثها، عن الفرق بينها وبين أحمد فهمي في السن حيث يبلغ 38 عاما بينما تبلغ هي 24 عاما وأن الفرق بينهم 14 عاما فقط.











