أول تعليق لروسيا على رحيل بولتون

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تتوقع أن تتحسن علاقاتها فجأة مع واشنطن بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وأقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية، مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال ريابكوف إن مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان أكد، مساء الثلاثاء، أن رحيل رجل من الإدارة الأميركية لا يغير في السياسة الخارجية. كذلك أكد مراقبون أميركيون أن السياسة الخارجية لن تتغير بالفعل، لكن استبعاد بولتون قد يفسح المجال أكثر للمسؤولين الذين يدفعون ترمب باتجاه الحوار في بعض الملفات.

أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بتراجع أسعار النفط أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم من إيران، ما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.

ولكن السوق تدعمت في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

ووفقاص للتقرير، فقد برنت 21 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولاراً للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 57.40 دولاراً للبرميل.

وأقال ترامب على نحو مفاجئ بولتون وسط خلافات على سبل التعامل مع تحديات السياسة الخارجية في ملفات مثل كوريا الشمالية، وإيران، وأفغانستان، وروسيا، وقال المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو، فيل فلين: "السوق اعتبرتها علامة على أن إدارة ترامب قد تصبح أقل تشدداً مع إيران، وتبدأ محادثات وربما عودة النفط الإيراني".

خلافات بين ترامب وبولتون

كانت قد كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، في وقت سابق عن وجود خلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن إيران، مشيرة إلى أن ترامب لا يريد دخول حرب مع إيران.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “صعود بولتون إلى أعلى مناصب صناعة القرار في السياسة الأمريكية أدى إلى التوتر الحالي وإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة، ولكن يرى أيضا أن هذه التحركات دليل على خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومي في التعامل مع ملف إيران”، مبينة أن “ترامب أكد أنه لا يريد دخول حرب مع إيران لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة دخلت في عدد كبير من النزاعات المكلفة”.