رئيس الزمالك يهاجم "ثلاثي" الأهلي: خائفون من شيكابالا

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثي فريق الأهلي عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وإبراهيم المنيسي الإعلامي بقناة النادي بدعوى إثارة الفتنة بين الجماهير.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن القيعي وعبد الحفيظ والمنيسي يحاولون إثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري.

وأوضح مرتضى أن عدلي القيعي اتفق مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي لبيراميدز على إرسال جماهير لمؤازرة الفريق بنهائي كأس مصر.

وأضاف أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لم يتجاوز في حق الأهلي وجماهيره كي يتم إيقافه لكن الفريق الأحمر يخشى شيكا قبل في مباراة السوبر لذلك تخطط لإيقافه

وغرمت لجنة الانضباط بالجبلاية شيكابالا 50 ألف جنيه بسبب الفيديو المنتشر له أثناء احتفالاته مع جماهير الزمالك بكأس مصر والذي احتوى على سباب تجاه النادي الأهلي.

وتابع رئيس الزمالك: "ما هي الألفاظ التي خرجت من شيكابالا لكي يتم عقابه.. شيكا لم يقم بتوجيه أي إهانة لجماهير الأهلي وأين كانوا عندما كان لاعبوه يرقصون مع الجماهير وهتافات السباب للزمالك تهز الملعب في إحدى البطولات الإفريقية.. لماذا لم يعاقبوا حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد الشناوي".

وواصل مرتضى: "أنا أولى بعقاب شيكابالا ولو أخطأ فسأعاقبه لكنه لم يفعل شيئًا في حق الأهلي رغم محاولات إيقافه قبل مباراة السوبر المصري".

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر المصري عن موسم 2017/2018.