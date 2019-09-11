طقس الأربعاء.. استقرار في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:09 ص
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تتعرض البلاد اليوم الأربعاء، لحالة من الاستقرار الجوي في درجات الحرارة، وحالة الجو، في القاهرة والمحافظات، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود جو معتدل نهارا لطيف ليلا بكافة محافظات الجمهورية.
حيث يصبح طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وتنشر بوابة الفجر، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة وكافة المحافظات.
الصغرى العظمى
القاهرة 24 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 32
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 31
بلطيم 23 30
مطروح 22 30
السلوم 23 31
سيوة 21 34
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 34
الإسماعيلية 23 34
السويس 24 34
العريش 22 31
رفح 21 31
رأس سدر 24 34
نخل 18 32
نويبع 18 35
طابا 25 32
كاترين 16 31
الطور 26 32
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 34
الفيوم 24 34
بنى سويف 24 35
المنيا 23 35
أسيوط 22 36
سوهاج 25 37
قنا 25 38
الأقصر 26 39
أسوان 26 39
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 25 37
شلاتين 27 36
أبو رماد 28 35
حلايب 29 33
رأس حدربة 29 33
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