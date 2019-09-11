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فيديو.. بيرو تخطف البرازيل في الدقائق الأخير بهدف قاتل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
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فيديو.. بيرو تخطف البرازيل في الدقائق الأخير بهدف قاتل
البرازيل وبيرو
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الفجر الرياضي
 
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قاد اللاعب لويس أبرام منتخب  بيرو للفوز  بهدف دون رد  على منتخب البرازيل في لقاء ودي أقيم في مدينة  في لوس أنجليس الأمريكية . 

وسدد أبرام الكرة برأسه في شباك الحارس إيدرسون بعد ركلة حرة قبل ست دقائق على النهاية لينهي سلسلة من 17 مباراة بلا هزيمة للبرازيل عقب كأس العالم في روسيا 2018.

وبدأت البرازيل، التي هزمت بيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا قبل شهرين، اللقاء دون نيمار وداني ألفيس وتياجو سيلفا لإراحتهم وبدا أنها تفتقد القوة الضاربة.

ولم يبدُ أن البرازيل تتحكم في زمام الأمور رغم محاولة خطيرة من ريتشارليسون تصدى لها الحارس بيدرو جاييسي.

وحتى نزول نيمار والمهاجمين فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا وبرونو هنريكي لم يحسن أداء البرازيل التي خسرت للمرة الخامسة فقط من بيرو في 46 مواجهة بينهما.

وقال فاغنر، ظهير البرازيل: ”أتيحت لنا الفرص لكنهم عاقبونا من كرة ميتة. هذا درس لنتعلمه وسنستفيد منه. الهزائم جزء من اللعبة ويجب الخروج بدروس مستفادة“.
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