ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قبل وصولها إلى السعودية.. إسقاط طائرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه نجران

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
Advertisements
قبل وصولها إلى السعودية.. إسقاط طائرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه نجران
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر، نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة نجران السعودية.

كان منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أكد في مؤتمرٍ صحفيٍ، التزام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والالتزام بقواعد التحالف المنصوص عليها لدى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ تأسيسها.

وأضاف المنصور أن تقييم الأحداث تم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية، والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية، وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة؛ تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي لكال عملية تقوم بها قوات التحالف.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجران ميليشيات الحوثي طائرة السعودية اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
-
x
2.00
-
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
-
x
3.00
-
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
-
x
4.00
-
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
5.00
-
بيرو - أساسي