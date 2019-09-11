الزمالك يرفض تنفيذ طلب الأهلي

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك تأجيل مباراة السوبر أمام الأهلى يوم 20 من الشهر الحالى، بالرغم من ضغوطات النادى الأحمر على اتحاد الكرة من أجل إقامة المباراة يوم 19 وتقديمها لمدة يوم.





حيث أكد المجلس الأبيض، على أن الجهاز الفنى رفض أى تعديل فى المواعيد نظراً للرحلة الصعبة للفريق فى السنغال، وتعرض اللاعبين للإرهاق الشديد وضرورة حصولهم على يوم راحة عقب العودة نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق الأبيض وخوض 5 مباريات فى وقت قصير عبارة عن مباراتين أمام الفريق الصومالى و3 مباريات فى بطولة كأس مصر علاوة على مباراة أخرى أمام بطل السنغال.





ويستعد الزمالك لمواجهة وجينيراسيون فوت، بطل السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



