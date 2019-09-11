شاهد.. قيادي إخواني يعلن توبته على الهواء في برنامج أحمد موسى

أعلن المستشار عماد أبوهاشم، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والعائد من تركيا، توبته على الهواء مباشرة، قائلا: "أنا أعلن توبتي عن هذا الذنب، وباستغفر ربنا".





وأضاف "أبو هاشم"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى: "أنا بحاول أقفز على هذا الخطأ.. علشان بدل ما أفكر في الخطأ تفكير سلبي.. أفكر تفكير إيجابي في إزاي أصححه وده ما يشغلني في هذا الوقت".

وكشف أن الجماعة عبارة عن "عصابات مافيا"، ويقومون بشراء العملات الأجنبية من الأسواق لكي ترتفع أسعارها، وشدد على أنهم يتاجرون في كل شيء "حلال أو حرام"، ويتاجرون حتى في المخدرات.





ولفت إلى أنه تم القبض على سيدة إخوانية وهي تعبر الحدود السورية التركية لكي تبيع المخدرات، وطلب منه أحد أصدقائه التدخل لكي يينقذها من القبض عليها، مشددا على أن الجماعة تقوم باستغلال النساء في تجارة المخدرات.





وكشف أن الاتصالات بين الجماعة والمخابرات الأجنبية لم تنقطع، مشيرا إلى أن الإرهابي أشرف عبد الغفار لديه علاقة مع كل أجهزة المخابرات في العالم، وهناك اعترافات سابقة لقيادات الجماعة تؤكد أنهم يتعاملون مع كل أجهزة الاستخبارات في العالم لكي يساعدوهم في الإفراج عن سجنائهم في السجون المصرية.





وأشار إلى أنه وقت اعتصام رابعة العدوية، كان متواجدا فيه لمدة يومين، وكانت الجماعة تحشد عناصرها أمام الكاميرات بالأوامر، وعلم وقتها أن القيادات كانوا متواجدين أسفل المنصة، ولكن الشيء الخطير هو وجود عناصر إخوانية مسلحة تقوم بإطلاق النار على قوات الأمن، وبالتالي كانت قوات الأمن ترد عليهم إطلاق النار، وكان هؤلاء المسلحون يخبئون الأسلحة لكي لا يراها إلا عدد قليل، وكأن هذه الأمور كانت مدبرة لكي تقوم قوات الأمن بتبادل إطلاق النار.





وأوضح إلى أنهم "كانوا جايبين بلطجية يضربوا نار على قوات الأمن علشان ناس تموت ويتاجروا بيها".



