بالأسماء.. تركي آل الشيخ يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 54 شخصية
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:36 ص
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نعيم يوسف
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز سابقا، والميريا الإسباني حاليا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية، قال إنهم أساؤوا لشخصه خلال الأيام الماضية، وأنهم يسعون لتدمير العلاقة بين مصر والسعودية.
وقال "آل الشيخ"، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سوف اقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لاصحاب الاسماء التالية نظرًا لإسائتهم لشخصي واسمي ومكانتي وسأسعى جاهدا لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائما متعاونين بأخوة ومحبة بعيدا عن الدخلاء.. فمصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي".
وشدد رئيس هيئة الترفيه السعودية على أنه سيجعل "كل مسيء عبرة لكي لا يقع احد مثلي في نفس هذا الفخ"، معربا عن ثقته في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لاتسمح بالإساءه لأحد.
ووجه رسالة إلى من اتهمهم بالإساءة له قائلا: "خليكو شجعان وماتمسحوش الاساءات دي اذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي".
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