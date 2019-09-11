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ليفربول يسعى لتجديد تعاقده مع نجم الفريق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
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ليفربول يسعى لتجديد تعاقده مع نجم الفريق
ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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يسعى مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي لحسم ملف التجديد مع ممثلي اللاعب جيمس ميلنر، حسب ما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية.

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإنجليزي مع كتيبة يورجن كلوب في الصيف القادم.

وانتشرت الكثير من التكهنات في الأونة الأخيرة حول مستقبل ميلنر نظرًا لعدم وجود أي اتفاق حتى الآن مع مسئولي ليفربول بشأن تجديد عقده.

ويستطيع ميلنر الدخول في مفاوضات مع أي نادِ يرغب في ضمه والتوقيع على عقد مبدئي كذلك في شهر يناير القادم، طالما أن عقده سينتهي في يونيو المقبل.

ولكن شبكة " the Athletic" الإنجليزية أكدت أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل خطواتها من أجل تجديد عقد اللاعب صاحب الـ33 عامًا.

وأفادت أن مسئولي بطل أوروبا بدأوا مفاوضاتهم مع ممثلي ميلنر حول تلك الخطوة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم توصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المفاوضات بينهما لحسم الأمر.

ميلنر انتقل إلى ليفربول قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2015، وشارك في 181 مباراة في مختلف المسابقات.
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