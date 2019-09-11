مساعد وزير التموين: المصريون كانوا يشترون بطيخة كاملة والآن لديهم وعي لشراء شرائح
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:52 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة تقوم بتقليل حلقات التداول بين المستهلك والمنتج، وذلك من خلال ما يعرف بـ"المناطق اللوجستية"، موضحا أنه يوجد بها فرز وتعبئة وتغليف، وتبريد وتجميد وتسقيع، مشددا على أنه لم يكن لدينا مناطق لوجستية، وإنما "مخازن" فقط.
وأضاف "عشماوي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة القناة الأولى بالتلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، على أن هناك مناطق لوجستية للدواء، ومناطق لوجستية لمواد البناء، ومناطق لوجستية للسلع الكهربائية، مشددا على أنه لم يوجد في مصر مناطق لوجستية من قبل.
وتابع مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم بإنشاء هذه المناطق، ويقتصر دور الوزارة على طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص بنظام الشراكة، والانتفاع لمدة 75 سنة.
وشدد على أننا "كان لدينا نوع من النهم الاستهلاكي، أو الشراهة في الاستهلاك، وكانت لدينا ثقافة منذ زمن بعيد وهي فكرة التخزين حيث كانت تقوم الأسر بشراء السلع وتخزنها، وكان الشراء ليس على قدر الاستهلاك، ودون النظر للدخل، وكان البعض يقترض من أجل التخزين".
وأكد على أن هناك تغيير في نمط الاستهلاك لدى المصريين بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، واصفا هذا التغيير بأنه "إيجابي"، لافتا إلى أن المصريين كانوا يشترون "بطيخة كاملة"، وأصبح لديهم الوعي لكي يشتروا شرائح.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، عن خطة تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات والتوسع فيها، على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 طبقًا للخريطة الاستثمارية، بواقع 54 منطقة لوجستية، منها 8 مناطق لوجستية محورية، بمعدل تنفيذ عدد ١ منطقة محورية سنويًا، جار تنفيذ 3 منها حاليًا، و46 منطقة لوجستية إقليمية، بمعدل تنفيذ عدد ٥ منطقة إقليمية سنويًا، جار العمل على إقامة 11 منها.
وكشفت الحكومة في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شهر أبريل الماضي، أنها تقوم بتنفيذ مناطق لوجستية في 8 محافظات، ومنها المناطق اللوجستية بكل من محافظة الغربية وتقع على مساحة 82 فدانًا، باستثمارات 6 مليارات جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبمحافظة البحيرة وتقع على مساحة 67 فدانًا، باستثمارات 5 مليارات جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدانًا، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، توفر 5 آلاف فرصة عمل.
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