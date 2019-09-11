الحكومة الأسترالية تعلن اعتقال 3 من رعاياها في إيران

كشفت الحكومة الأسترالية عن تعرض ثلاثة من مواطنيها في إيران للاعتقال، وذلك جسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.





وتزايدت عزلة إيران بعد أن تصاعدت الأزمة الإيرانية في الشهور الأخيرة إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، خاصة قطاع النفط الأمر الذي أثر بشكل كبير على العملة المحلية.





وخلال قمة مجموعة الدول السبع التي أقيمت في فرنسا، والتي حضرها بشكل مفاجئ وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على استعداد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني عندما تكون الظروف مناسبة.



