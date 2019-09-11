مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-9-2019.. أبرزها البرازيل ضد بيرو

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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 11-9-2019، في إطار العديد من المباريات الودية في فترة التوقف الدولية أهمها مباراة البرازيل ضد بيرو، والأرجنتين أمام المكسيك، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة العالمية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شبيبة الساورة x بارادو، تقام المباراة في تمام الواحدة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات.

جمعية عين مليلة x مولودية وهران، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.



مواعيد مباريات اليوم الودية

الولايات المتحدة الأمريكية x أوروجواى، تقام المباراة في تمام الثانية صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

الإكوادور x بوليفيا، تقام المباراة في تمام الثانية صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كولومبيا x فنزويلا، تقام المباراة في تمام الثانية والربع صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 4.

الهندوراس x تشيلي، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

الأرجنتين x المكسيك، تقام المباراة في تمام الرابعة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 2.

بيرو x البرازيل، تقام المباراة في تمام الخامسة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 1.