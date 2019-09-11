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مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على نجم الفريق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
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مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على نجم الفريق
مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 
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يواصل نادي مانشستر سيتي محاولاته من أجل تجديد عقد لاعب الفريق ليروي ساني.

وسينتهي العقد الحالي للاعب الألماني في ملعب الاتحاد في عام 2021.

وحاولت إدارة السكاي بلو منذ فترة طويلة إقناع ليروي ساني بخطوة التوقيع على عقد جديد ولكن لا يوجد أي اتفاق حتى الآن.

وسبق أن ارتبط ساني بالانتقال إلى صفوف فريق بايرن ميونيخ، هذا الصيف، ولكنه تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي حالت دون ذلك.

وحسب شبكة " the London Evening Standard" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مازال لديه الرغبة في منح ساني عقدًا جديدًا طويل الأمد.

وأفادت أن مسئولي بطل الدوري الإنجليزي واثقون من إمكانية إقناع اللاعب صاحب الـ23 عامًا رغم أن الأخير ليس في عجلة من أمره بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن ساني قد يحسم موقفه من تجديد عقده مع مانشستر سيتي بعد عودته إلى الملاعب مرة أخرى بداية العام الجديد.
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