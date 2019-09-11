التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل في مواجهة بيرو

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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام منتخب بيرو، وذلك في إطار المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات خلال التوقف الدولي الحالي في شهر سبتمبر وتوقف مباريات جميع الدوريات حول العالم.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-



حراسة المرمى : ايدرسون.



خط الدفاع : فاجنر - ماركينيوس - ميليتاو - أليكس ساندرو.



خط الوسط : الان - كاسيميرو - كوتينهو - نيريس.



خط الهجوم : ريتشارلسون - روبرتو فيرمينيو.



يذكر أن منتخب البرازيل قد نجح في تحقيق كوبا أمريكا 2019 الماضية على أرضه ووسط جماهيره على حساب منتخب بيرو في نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في غياب نجم الفريق نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة في الموسم الماضي جعلته يغيب فترة طويلة.



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