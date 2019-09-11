ساديو ماني يفاجىء الجميع بهدفه الأهم في مسيرته

أكد لاعب فريق ليفربول ساديو ماني أنه يستهدف مع ناديه الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.





وقال ماني في تصريحات لمجلة " complex" الأمريكية: "من المبكر جدًا قول ذلك بالطبع لكن هدفنا الجميع يعرفه وهو الفوز بالدوري هذا الموسم، نستهدف كذلك دوري أبطال أوروبا".









وأردف: "حلمي الكبير هو الفوز بلقب أمم أفريقيا مع السنغال".





وتابع: "جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام أيضًا؟ هذا أيضًا حلمي، سيكون شرفًا بالنسبة لي لا يصدق إذا كان بإمكاني الفوز بها".





يذكر أن ماني قد ترشح لهذه الجائزة بالفعل خلال العامين الماضيين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلا أنه زميله في ليفربول محمد صلاح فاز بها في كلا العامين.









ولا يقتصر طموح ماني على ليفربول فقط بل كذلك منتخب السنغال والذي وصل معه إلى نهائي نسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية ولكنهم خسروا المباراة أمام الجزائر.





وفاز ليفربول بالفعل ببطولة دوري الأبطال الموسم الماضي على حساب توتنهام.





وكان ليفربول قريبًا للغاية من الحصول على لقب البريميرليج الموسم الماضي ولكن مانشستر سيتي نجح في النهاية في الظفر به بفارق نقطة واحدة عن الريدز.



