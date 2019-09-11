صديقة مقربة من نجمة شابة تفضح تصرفاتها بعد زواجها من أمير شهير!

انتقدت ليزي كوندي، صديقة ميجان ماركل السابقة، صديقتها خلال مقابلة المثيرة للجدل عبر برنامج "60 دقيقة" الأسترالي.

ادعت الصديقة المقربة السابقة من دوقة ساسكس ميجان ميركل، أنها أصبحت متلاعبة منذ زواجها من الأمير هاري.

وقالت مقدمة البرامج التليفزيونية إنها اعتادت أن تكون صديقة جيدة مع ميجان، إلاأ نها "شاهدت جانبًا مختلفًا عنها" منذ انضمامها إلى العائلة المالكة في عام 2018.





صديقة منبوذة





وأفادت كوندي بأنها أصبحت صديقة منبوذة من قبل زوجة الأميرة هري، حيث كانت ميجان تعتز بصداقتها قبل أن تتغير عليها الآن.





وقالت "ليزي" خلال مقابلتها التليفزيونية: "لم أكن أعرف أنها كانت مشهورة عندما قابلتها"، وأضافت: "اعتقدت أنها كانت ممتعة للغاية.





كانت ودودة للغاية وتريد إرضاء كل شخص يقوم بالتقاط صور سيلفي وصور فوتوغرافية معها، كانت تريد الضحك، كانت تحب الشراب".





إهانة ماركل

ومؤخرًا أهانت المذيعة التلفزيونية كاتي هوبكنز، دوقة ساسكس ميجان ماركل، في لقاء مع برنامج "60 دقيقة".





وقالت "هوبكنز" في البرنامج المذاع على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني إن ميجان منافقة ولا تليق بالعائلة الملكية.





وأضافت "هوبكنز" أن البريطانيين سئموا من نفاق ميجان، التي توعظ الناس دائمًا وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة.





سلوك ماركل الغريب





ولفتت إلى إن ميجان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.





وتحدثت عن ملابسها أيضًا، مؤكدة أن ميغان لا تُجيد اختيار أزياء مناسبة، وكانت فقط تريد الحصول على حبيب من المشاهير كالأمير هاري؛ لأنها شخص غير مهم على الإطلاق، وحققت مبتغاها ولكنها لا تزال إنسانة منافقة.



