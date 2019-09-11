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قرار جديد من باريس سان جير مان تجاه نيمار

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
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قرار جديد من باريس سان جير مان تجاه نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن معلومات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتفاوض برشلونة مع سان جيرمان في انتقالات الصيف للتعاقد مع نيمار لكن لم تنجح المفاوضات بالنهاية.

وبحسب الصحيفة، يريد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن يرحل نيمار في أقرب وقت ممكن عن الفريق.

ويقال إن ليناردو قد سئم من التكهنات المحيطة بمستقبل نيمار، ويفضل رحيل اللاعب في يناير.

وكان جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أوضح موقف النادي من التفاوض لضم نيمار في انتقالات يناير .

من جانبه، أكد والد نيمار، أن باب التفاوض لم يغلق بعد، وأن نجله يرغب في العودة للفريق الكتالوني 
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