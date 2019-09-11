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خبير أمني: صُدرت تكليفات من الخارج بعودة الإخوان لمصر مرة أخرى (فيديو)

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
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خبير أمني: صُدرت تكليفات من الخارج بعودة الإخوان لمصر مرة أخرى (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من القبض على خلية إرهابية، هي ضربة أمنية موفقة جدا، حيث قام الأمن الوطني برصد خريطة معلوماتية مميزة جدا، لمحاولة عودة الإخوان للمشهد مرة أخرى، والعبث بالاقتصاد المصري، والضغط على العملة.

وأضاف "عكاشة"، فيي مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن هذه التكتكات حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تنفيذها، خاصة وأن التنظيم الدولي لها يشن حرب اقتصادية على مصر منذ ثلاثة أعوام.

وشدد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب على أن الجماعة حاليا تريد العودة مرة أخرى، وصدرت لهم تكليفات من الخارج لكي تقوم شبكات عنقوديية صغيرة بتنفيذ هذه المخططات داخل مصر عبر ستار الأعمال التجارية كما جاء في اعترافات المقبوض عليهم، بأنه طلب منهم الانضمام لمجالات ليس لها علاقة بالإرهاب ولكن الهدف هو تموييل العمليات الإرهابية.

ولفت إلى أن التحقيقات مع هذه الخلية أمام الجهات القضائية سوف يكشف المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية مكونة من 16 شخصا، ينفذون خططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية بالبلاد.

وكشفت الوزارة، أن هذه الخليية تعتمد على إنشاء ثلاثة شبكات سريية بهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.

وفي هذا الصدد، تتخذ هذه الخلية -وفقا لبيان الوزارة- من هذه الشركات ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم وقد نجحت الجهات الأمنية فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم: ياسر محمد حلمى زناتى، محمود حسين أحمد حسين، أيمن أحمد عبد الغنى حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم.
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