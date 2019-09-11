خبير أمني: صُدرت تكليفات من الخارج بعودة الإخوان لمصر مرة أخرى (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من القبض على خلية إرهابية، هي ضربة أمنية موفقة جدا، حيث قام الأمن الوطني برصد خريطة معلوماتية مميزة جدا، لمحاولة عودة الإخوان للمشهد مرة أخرى، والعبث بالاقتصاد المصري، والضغط على العملة.





وأضاف "عكاشة"، فيي مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن هذه التكتكات حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تنفيذها، خاصة وأن التنظيم الدولي لها يشن حرب اقتصادية على مصر منذ ثلاثة أعوام.





وشدد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب على أن الجماعة حاليا تريد العودة مرة أخرى، وصدرت لهم تكليفات من الخارج لكي تقوم شبكات عنقوديية صغيرة بتنفيذ هذه المخططات داخل مصر عبر ستار الأعمال التجارية كما جاء في اعترافات المقبوض عليهم، بأنه طلب منهم الانضمام لمجالات ليس لها علاقة بالإرهاب ولكن الهدف هو تموييل العمليات الإرهابية.





ولفت إلى أن التحقيقات مع هذه الخلية أمام الجهات القضائية سوف يكشف المزيد من التفاصيل.





وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية مكونة من 16 شخصا، ينفذون خططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية بالبلاد.





وكشفت الوزارة، أن هذه الخليية تعتمد على إنشاء ثلاثة شبكات سريية بهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.



