الفائزة بلقب "ذا فويس كيدز" تودع الطفولة بإطلالة تضج أنوثة! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة لين حايك، الفائزة بلقب thevoicekids.

ولفتت لين حايك الانظار بجمالها وملامحها الجذابة اضافة الى صوتها العذب وقدرتها على الغناء.

وظهرت النجمة اللبنانية التي باتت شابة حسناء تضج أنوثة وجمالاً وهي تغني أغنية "صدفة" للنجمة يارا، وتمتع المستمعين بصوتها الجميل وقدراتها العالية على الغناء.

تامر حسني ينسحب من "ذا فويس كيدز"

أعلن الفنان تامر حسني، منذ أيام عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، عن إنسحابه من برنامج "ذا فويس كيدز" كعضو لجنة تحكيم، دون الإفصاح عن الأسباب.





حيث كتب:" لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. انا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة،هتوحشوني جدا و يارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب".





سبب إعتذار حسني





وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة سبب إعتذار حسني، عن تقديم الموسم الثالث من البرنامج يرجع إلي سببين الأول لايريد التحدث عنه أبدا، والثاني هورغبته التامة في التركيز بالسينما، حيث ينوي تقديم فيلمين كل عام، وبالرغم من محاولات إدارة البرنامج لعودته عن قراره إلا أنها باءت بالفشل، ثم إضطرت الإدارة أن تبحث عن بديل له حيث تم التعاقد مع محمد حماقي".

وأضاف المصدر:"وعند علم الفنان كاظم الساهر بإنسحاب حسني، والتعاقد مع نجم أخر فقدم أيضا إعتذارا رسميا لعدم رغبته في الجلوس بجانب نجم أخر يفرق عنه كثيرا في النجومية والشهرة ، ثم تعاقدت الإدارة مع عاصي الحلاني".





وعقب الإعلان عن الأعضاء الجدد للجنة إنهالت تعليقات الجمهور الذين أعربوا عن رفضهم باللجنة الجديدة معلنين مقاطعتهم للبرنامج.



