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رئيس الزمالك يعلن تشكيل لجنة فنية لادارة فريق كرة القدم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
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رئيس الزمالك يعلن تشكيل لجنة فنية لادارة فريق كرة القدم
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،  عن تشكيل لجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في حديثه لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" أن اللجنة ستضم كل من طارق مطفى وسامي الشيشيني وإسماعيل يوسف وأشرف زكي أمين الصندوق من أجل النواحي المالية.

هذا بالإضافة لتواجد المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور.

وأوضح رئيس النادي أن اللجنة الفنية ستدير كل شيء متعلق بفريق الكرة ووضع تصور مستقبلي للفريق بشأن صفقاته وكل ما يحيط به.

وأكد في الوقت ذاته أن اللجنة الفنية لن تتدخل في أي شيء يخص فريق الكرة من الناحية الفنية.

يذكر أن الزمالك يستعد للسفر الى السنغال لواجهة بطل السنغال في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا يوم 14 سمبتمبر المقبل، وحقق نادي الزمالك لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة . 
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