فنانة شهيرة تطلق تحديا جديدا بـ"البيجاما" يثير الجدل! (فيديو)





أطلقت الفنانة المغربية أمينة العلي عبررصفحتها بإنستجرام، تحديًا جديدًا يتمثل بقيام الفتاة بتجربة التصوير وهي في المنزل من دون مكياج وبشكل عفوي،





ونشرت عبر صفحتها فيديو تصور فيه نفسها حافية القدمين.





وتعرضت الممثلة المغربية لكثير من الانتقاد بعد نشرها الفيديو وإطلاقها التحدي.





وتسأل أمينة في الفيديو الذي صورت به نفسها متابعيها: "كيف أشكالكم وانتو قاعدين في البيت بالبيجاما مبهدلين.. وحفيانين كمان؟".





وقالت: "هذا تحدي للبنات، صورو أنفسكم بدون رتوش"، مشيرة إلى التقاط الصور العفوية بملابس المنزل.





وأشارت إلى أن جمالها الحقيقي أكثر مما هو يبدو في الفيديو، ونبهت إلى أن الإضاءة غير كافية. كما دعت كل امرأة إلى أن تحبّ نفسها كما هي.





ونبهت إلى ضرورة عدم التأثر بـ"الفاشينيستات اللواتي يبالغن في الاهتمام بإطلالاتهن".





وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".





وتعرضت الممثلة لسيل من الانتقادات والملاحظات السلبية بسبب الفيديو الذي اعتبره بعض المعلقون أنه يدل على سطحية في التفكير.





عن حياتها

ولدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، بدأت مشوارها الفني عام 2010 بتوقيع عقد مع «شركة الصدف للإنتاج الفني» ولكن فسخت العقد بعد فترة لسبب.

بدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل لعبة المرأة رجل، شاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات عدة بالأعمال المسرحية.

أعمالها





سكتم بكتم. الساكنات في قلوبنا. هوامير الصحراء. طاش ما طاش. بيني وبينك.

اسوار 3. لعبة المراة رجل. من الأخر. الخادمة. ألو مرحبا. الخطاف. جذور. واتس اب اكاديمي. هواجس. غريب بين اهله. الذاهبة. وجوه محرمه. الملكه. الامبراطوره افراح. العاصوف - الجزء الثاني.



