رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة شيكابالا

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، العقوبات التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم على فريق الزمالك وكابتن الفريق محمود عبدالرزاق شيكابالا.





وقال منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم على قناة الحدث: " في حال تطبيق عقوبة شيكابالا لن نتعامل مع لجنة الانضباط"





وأعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغريمها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب ما وصفته بـ"تحريك وإثارة" جمهور الزمالك للهتاف بعبارات خارجة، بحسب البيان الصادر عن اللجنة عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الأبيض على بيراميدز 3-0.





وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب البيان.





كما غرمت اللجنة أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر لاعبي بيراميدز، والزمالك السابقين، 30 ألف جنيها لكل منهم لعدم صعودهم لتسلم الميداليات الفضية عقب نهائي كأس مصر.