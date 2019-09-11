سيرجيو راموس يرحب بانضمام بول بوجبا إلى ريال مدريد

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رحب قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، بفكرة إنضمام اللاعب الفرنسي الدولي، بول بوجبا، نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد إلى صفوف نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.



وتحدث سيرجيو راموس في إحدى الحوارات الصحفية، حول هذا الأمر، وقال: "أبواب نادي ريال مدريد مفتوحه دائمًا أمام لاعبين رائعين من أمثال بول بوجبا، هو لاعب رائع ومميز، وبالتأكيد سيكون من الجيد أن ينضم لنا في ريال مدريد".



الجدير بالذكر، أن ريال مدريد قد خاض مفاوضات مطولة في الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدمات بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ولكن إدارة الأخيرة قد رفضت هذا الأمر شكلًا ومضمونًا، وكذلك أصرت على بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الحالي على أقل تقدير، وهذا على الرغم من كون بول بوجبا بنفسه قد صرح بأنه يرغب في الحصول على تحدي جديد في الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يتوقع أن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد.



و في سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية مساء أمس الثلاثاء نقلًا من شقيق بول بوجبا، ماتياس، أن شقيقه قد تلقى إتصالات من قبل نجم برشلونة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، دون أن يكشف عن أي تفاصيل تخص هذه الاتصالات التي تمت بين شقيقه وبين قائد برشلونة، ولكن هذا الأمر فتح باب من التساؤلات حول هوية النادي القادم لبول بوجبا، هل سيكون ريال مدريد أم برشلونة.