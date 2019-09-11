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موعد مباراة البرازيل وبيرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
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موعد مباراة البرازيل وبيرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
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محمد علي
 
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يفتح ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، أبوابه من أجل موعد مباراة البرازيل وبيرو الودية، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي وأجندة الفيفا، حيث تستعد منتخبات قارة أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم المقبلة، قطر 2022، والتي تبدأ في النصف الأول من العام الجديد.

موعد مباراة البرازيل وبيرو
بحسب ما ذكره حساب الاتحاد البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مباراة البرازيل وبيرو ستقام فجر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر، أن مباراة البرازيل وبيرو، والتي تأتي هذه المرة بطابع ودي، هي سيناريو معاد لما حدث في نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، والتي كانت مباراة النهائي تجمع بين صاحب الأرض البرازيل، وبين مفاجأة البطولة، منتخب بيرو، قبل أن تنجح البرازيل في تحقيق لقب غالي على أرضها وبين جماهيرها.

يذكر بأن مباراة البرازيل وبيرو، هي المباراة الودية الثانية للسامبا في فترة التوقف الدولي، حيث لعب رفاق نيمار مباراة أولى أمام منتخب كولومبيا، وأنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)؟

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو
قالت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عبر جدول البث الخاص بها، أن مباراة البرازيل وبيرو الودية، والتي تقام فجر اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، سوف يتم نقلها على الهواء مباشرة من ملعب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 beIN SPORTS HD.

تشكيل مباراة البرازيل وبيرو المتوقع
يتوقع المحللين والمتابعين، بأن يعطي المدرب البرازيلي، تيتي، الفرصة إلى بعض اللاعبين للظهور رفقة المنتخب البرازيلي خلال مباراة بيرو، لذا فإن التشكيل التي سيدخل بها السامبا المباراة، قد يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: أليكس ساندرو - داني ألفيش - تياجو سيلفا - ماركينيوس
خط الوسط فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - آرتور ميلو
خط الهجوم نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون
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