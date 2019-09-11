تفاصيل قرار وقف استيراد الأرز.. وبشرى سارة من اتحاد الصناعات (فيديو)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار توقف استيراد الأرز وارتفاع الناتج المحلي، قائلًا إنه لم يكن هناك عجز في الأرز العام الماضي، ولكن بعض ضعفاء النفوس استغلوا عدم زراعة مساحات كبيرة من الأرز في ذلك.
وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "one E" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم حثوا أصحاب النفوس الضعيفة عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بإخراج الأرز الذي لديهم ولكنهم رفضوا مما أدى إلى ارتفاع أسعار طن الأرز الشعير إلى 7200 جنيه.
وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أنهم قاموا باستيراد الأرز كقطاع خاص، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بعمل مناقصات أرز لتخطي هذه الأزمة.
وأضاف "شحاته"، أن يوجد وفرة كبيرة جدًا من الأرز هذا العام، مؤكدًا أنه إذا تم المحافظة على الإنتاج سيكفي عام 2019، متابعًا: "الأرز الذي لدينا يكفي عامي 2020، و2021 أيضًا وسيزيد في حالة المحافظة على المحصول".
وشدد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على أنه يجب الحفاظ على محصول الأرز من خلال الأسعار، موضحًا أنه يجب ألا تنخفض أسعار الأرز كثيرًا على الفلاح حتى لا يحول الفلاح الأرز إلى طعام للمواشي، مضيفًا أنه يجب المحافظة على طرق نقله.
وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن كيلو الأرز 5.5 جنيه في الجملة، مضيفًا أن أعلى جودات الأرز تصل إلى 8 جنيه في الجملة.
ولفت رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن هذه الأسعار تزيد حتى تصل للمستهلك بسبب مصروفات النقل وحلقات التداول.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن توقف استيراد الأرز، مضيفة أن هناك ارتفاع في إنتاج الأرز المحلي بنسبة 140% بعد زيادة مساحة المحصول بـ300 ألف فدان.
وتتجه الدولة إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول وتتجه إلى الاستيراد، ومن جانبها تعمل وزارة التموين على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير الأرز.
Advertisements
- شحاتة: المضارب مستمرة في توريد الأرز الأبيض للوزارة
- "شحاتة": تمديد قرار حظر تصدير الأرز يهدف إلى ضبط الأسعار
- "التموين": استمرار توريد الأرز بسعر 6100 جنيه للطن حتى مارس المقبل
- "شعبة الأرز": قرار استيراد الأرز قبلة الحياة للمضارب
- شعبة الأرز: توريد 40 ألف طن شهريا لصالح بطاقات التموين
- "شعبة الأرز" تكشف عن حجم ما يتم توريده لسد العجز على البطاقات التموينية
- اتحاد الصناعات: تجميع الأرز أسوة بالقمح سيؤدي إلى ارتفاع سعره
- رئيس الشعبة : لا يوجد أزمة في الأزر بمصر إطلاقًا
- "شعبة الأرز" تكشف تفاصيل الخلاف مع وزارة التموين بخصوص توريدات يناير
المزيد عن: صناعة الأرز الأرز استيراد الأرز اتحاد الصناعاتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر