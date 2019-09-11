لو مشفتش تليفزيون ليلة الثلاثاء.. نقدم لك أبرز 8 أخبار في التوك شو

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت حول المعدل الطبيعي على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 34 درجة، بينما نسب الرطوبة تترواح من يوم إلى يوم آخر، على حسب حالة الجو.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج تنمية محافظات الصعيد برنامج طموح بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه بالمشاركة مع البنك الدولي، ويشمل مدن الصعيد، ويستهدف تحسين كافة مناحي الحياة لقرى الصعيد الأكثر احتياجًا لهذه المشروعات خاصة في المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وبناء المدارس والتشجير، وتقديم المساعدات للأهالي، والرئيس السيسي، وجه بتوفير الدعم للبرنامج وتوفير كافة السبل لإنجاحه.





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة وفد مركز الشؤون الإسرائيلي الكندي لمصر هي الأولي من نوعها، ولقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عبارة عن حوار مفتوح، لافتَا إلى أن هذا المركز يعتبر من المراكز الكبيرة في كندا، ويمثل جالية يهودية ضخمة.





قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طلب من جميع المحافظات اليوم، السماح بترخيص سيارات الميني فان بدلًا من التوك توك في عواصم المدن والطرق ما بين القرى، وسيتم قصر تحرك التوك توك المرخص على القرى والنجوع فقط، وهذا يأتي في إطار رفع مستوى أداء الخدمة لدى المواطن.





وأضاف "محمد"، أن هناك خوف أمريكي من الصين، موضحًا أن أمريكا تتصور أنه من الضروري أن تعود إلى القمر مرة أخرى، متابعًا: "نحن داخلين على مرحلة جديدة وهي مرحلة استعمار الفضاء".





وتابع المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "نستعد بشكل كبير بأجندة كاملة في مختلف النواحي"، لافتًا إلى أن المؤتمر سيناقش تقييم تجربة مكافحة الإرهاب إقليميًا وعالميًا.





وأوضح "أبو هاشم": "الجماعة لا تفرق بين الأنشطة الحلال أو الحرام، كل ما يهمها الحصول على المال"، لافتًا إلى أن الجماعة تستخدم النساء في تهريب المخدرات والممنوعات لتركيا.





وأضاف "الظنان" أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في البرنامج الجديد، لافتا إلى أن مصر تنتج نحو 66 ألف طن من القمامة يوميًا.



