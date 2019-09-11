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الأهلى يحدد موعد عودة نجم الفريق للتدريبات الجماعية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
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الأهلى يحدد موعد عودة نجم الفريق للتدريبات الجماعية
الاهلي
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محمد جمال
 
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حدد الجهاز الطبي للنادى الأهلى موعد انتظام لاعب وسط الفريق محمد محمود فى تدريبات الفريق الجماعية بعد وصوله للمراحل الأخيرة من مراحل التأهيل من إصابة الرباط الصليبي الذى عانى منها اللاعب خلال العام الماضي.

وكان محمد محمود قد إنتقل لصفوف النادى الأهلى فى يونيو 2018 قادماً من صفوف وادى دجلة ولكن أصيب خلال مباراة الأهلى وسموحه ببطولة الدورى الموسم السابق بالرباط الصليبي الذى جعله يغيب عن الفريق طوال الموسم الماضي.

وغاب أيضاً لاعب وسط الأهلى عن بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر بسبب الإصابة وكان أحد اللاعبين الشباب الذى يعتمد عليهم المدرب السابق للفراعنة خافير أجيري.

ووصل محمد محمود للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له وهو التصويب على المرمى وتدريبات خفيفة بالكرة ليحدد الجهاز الطبي للنادى الأهلى نزول اللاعب للتدريبات الجماعيه مع الفريق إستعداداً للموسم الجديد حلال الأسبوعين المقبلين.

وكان المدير الفنى السويسري الجديد للنادى الأهلى رينى فايلر قد إستلم تقرير شامل عن كل المصابين فى الفريق ومن بينهم محمد محمود الذى يضع الأهلى عليه أمال كبيرة فى الوسط الهجومى.
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