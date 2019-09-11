الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بمحل ومخزن ملابس

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية فى السيطرة علي حريق شب بمحل أحذية ومخزن ملابس بشارع منتصر المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق بمحل أحذية ومخزن ملابس بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.





وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة وتبين نشوب الحريق في محل أحذية ومخزن ملابس باسم المواطن أحمد محمد المحمدي ولا توجد خسائر بالأرواح او إصابات.





وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل والمخزن، وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدي لاشتعال النيران، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





مصرع شاب دهسا تحت عجلات لودر في الدقهلية





لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه دهسا أسفل عجلات لودر على طريق طلخا المحلة.





وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وقيادات من رئاسة مركز طلخا بقيادة وائل عليوة نائب رئاسة مجلس مركز ومدبنة ميت غمر.





وبالفحص تبين مصرع الشاب "سيد شعبان موسى العزب"، ٢٤ سنة، من قرية جوجر مركز طلخا نتيجة دهسة بلودر على طريق طلخا المحلة أمام مدارس كولدج.





وتم نقل المتوفي عن طريق الإسعاف لمستشفي الطوارئ بالمنصورة وانتقال القيادات الأمنية بمركز طلخا لمكان الحادث والتحفظ على اللودر ومالكة بمعرفة مركز شرطة طلخا.





ضبط تاجر أسمدة بتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء في أجا و200كيلو بانجو في حملة بالدقهلية





ضبطت الإدارة العامة لمكافحة مباحث الأموال العامة، تاجر أسمدة في الدقهلية، اليوم، يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام تاجر أسمدة - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية" بالإتجار فى النقد الأجنبى





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته المبالغ التالية: 3200 دولار أمريكى، و2100 ريال سعودى و1735 درهم إماراتى، و28 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه غير المشروع.





وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط 200 كيلو بانجو في حملة أمنية بالدقهلية





ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات اليوم، اثنين من مروجى المواد المخدرة بدائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو وكميات من مخدرى الحشيش والهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، شنت حملة أمنية مُكبرة استهدفت اثنين من "العناصر الإجرامية الخطرة





وأكدت التحريات ان المتهم من ذوى السوابق الإجرامية" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهما بقرية "كفر الترعة القديمة" دائرة مركز شرطة شربين.





أسفرت الحملة عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنها وبحوزتهما الآتى: "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت "200 كيلو جرام " وكمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وبندقية خرطوش عيار 12مم و15طلقة لذات العيار، و4قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه، وهاتفي محمول، وميزان، وأدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة وسيارة ملاكى ".



