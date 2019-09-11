مفاجأة.. نجم يوفنتوس عرض نفسه على ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس عرض نفسه على ريال مدريد للإنضمام له في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأنه في النهاية رفض كافة العروض الأخرى.





وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ديبالا كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هذا الصيف لكن فشل انضمامه لأي منهما وسط شائعات عن مطالبة وكيل أعماله عمولة تبلغ 15 مليون يورو وراتب ضخم للنجم الأرجنتيني.





وكشف الموقع الإيطالي أن الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ من العمر 25 عاماً كان يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني وأنه عرض نفسه على الملكي ولكن يبدو أن زيدان رفض فكرة ضمه.





وكشف الموقع الإيطالي أن رغبة ديبالا الأولى كانت الانتقال إلى ريال مدريد وارتداء قميص الملكي ولكن عقل الفرنسي زين الدين زيدان كان مع مواطنه بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فشل في التوقيع معه بسبب تمسك الشياطين الحمر بخدماته.





وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت الشهر الماضي أن يوفنتوس الإيطالي يسعى جاهدا للتخلص من النجم الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وأشارت التقارير إلى أن الأرجنتيني ديبالا خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للسيدة العجوز مما يضع النجم الأرجنتيني أمام خيارات محدودة.





وأفادت التقارير الصحفية وقتها أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر أقرب الوجهات المحتملة لرحيل ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وذلك بعد غلق باب القيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان هناك أكثر من ناد يراقب الأرجنتيني ديبالا تحديداً مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وكان ديبالا قريبا من الشياطين الحمر لكن راتبه الكبير وقف حائلا دون إتمام الصفقة وتكرر نفس الأمر بعد ذلك في مفاوضات انتقاله إلى توتنهام الإنجليزي.





وأوضحت التقارير الصحفية أن العلاقة بين ديبالا وإدارة ناديه وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة ساري دخلت مراحل سيئة جدا وأن الطلاق بين الجانبين بات وشيكا.





يذكر أن عقد الأرجنتيني باولو ديبالا سينتهي مع يوفنتوس في صيف عام 2022 وشارك كبديل حتى الآن هذا الموسم في مباراة واحدة في بطولة الدوري الإيطالي.



