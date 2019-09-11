صورة للوفاء.. في احتفالية رثاء حسن كامى بالأوبرا

صورة للوفاء والعرفان بالجميل تتجسد فى احتفالية رثاء الفنان القدير حسن كامى احد رموز ورواد الابداع فى مجال الغناء الاوبرالى والدراما وسفير الفنون المصرية الجادة اقليمياً وعالميا والتى يشارك بها العازفون العالميون الدكتورة ايناس عبد الدايم ( فلوت ) ، رمزى يسى ( بيانو ) ، الدكتور حسن شرارة ( فيولينة ) وتقيمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الخميس 12 سبتمبر على المسرح الكبير ويحييها فرق اوبرا القاهرة ، باليه اوبرا القاهرة ، الرقص المسرحى الحديث ، كورال اوبرا القاهرة ، بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة كل من المايسترو مجدى بغدادى والايطالى ديفيد كريشنزى ومن اخراج هشام الطلى.









يتضمن البرنامج فاصلين الاول يضم كونشيرتو الفيولينة للموسيقار عطية شرارة ومتتابعة جاز اوركسترالية للفلوت والبيانو مع ثنائى الباص والدرامز من اعداد محمد سعد باشا ، اما الثانى لمختارات من اهم الاوبرات الكلاسيكية العالمية يؤديها السوبرانو ايمان مصطفى – تحية شمس الدين – منى رفلة – رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم ، الباريتون مصطفى محمد والباص رضا الوكيل منها كارمن ، ماكبث ، توراندوت ، روسالكا ، مدام بتر فلاى ، لوتشيا دى لامرمور ، شمشون ودليلة ، الحفل التنكرى ، لابوهيم الى جانب مشهد النصر من اوبرا عايدة ، ويتخلل الفقرات مادة فيلمية عن الراحل حسن كامى يروى خلالها بعض ذكرياته الخاصة والفنية.









يشار إلى أن الراحل الفنان حسن كامى ممثل ومغنى أوبرا مصرى ينتمى للاسرة العلوية ، ولد في 21 اكتوبر 1941 ، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ، درس الغناء الاوبرالى بمعهد الكونسرفتوار الى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا ، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران ، ادى دور البطولة فيما يزيد على 270 اوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا ، الاتحاد السوفيتي ، بولندا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، اليابان ، كوريا والدنمارك ، حصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير ، قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب وتلاها عده اعمال منها دلع الهوانم ، لا مؤاخذة يا منعم بعدها انطلق فى عالم الدراما وقدم مجموعة من الاعمال الدرامية الشهيرة منها انا وانت وبابا في المشمش ، البنات ، صاحب الحب ، قشتمر ، العراف ، الخواجة عبد القادر ، المك فاروق ، دمي ودموعي وابتسامتي ، ومن اعماله السينمائية كونشرتو في درب سعادة ، ناصر 56 ، قليل من الحب كثير من العنف ، دموع صاحبة الجلالة ، الحب والرعب ، يا مهلبية يا وسمع هس ورحل عن عالمنا فى 14 ديسمبر عام 2018.